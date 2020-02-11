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Комиссия кабмина не поддержала поправки о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Подобные нормы уже содержатся в действующим законодательстве, говорится в проекте отзыва правительства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект членов фракции "Единая Россия", который обязывает преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет, в силу того, что подобные нормы уже содержатся в действующим законодательстве.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко, также предусматривает, что работодатель должен будет отстранять или не допускать к работе педагогов, которые не прошли такое освидетельствование либо привлекались к уголовной ответственности за побои.

Как указано в проекте отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС), такие "обязанности педагогических работников и работодателей, порядок их исполнения уже предусмотрены законодательством Российской Федерации и подзаконными актами".

Согласно действующей редакции закона об образовании, "педагогические работники обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения которых предусматривает обязательное прохождение работниками образовательных организаций всех типов и видов предварительных и периодических (один раз в год) медицинских осмотров (обследований) с участием врача-психиатра", указывают в комиссии. Кроме того, работники учебно-воспитательных учреждений и детских дошкольных учреждений проходят психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Помимо этого, отстранение педагога от работы в случае, если он не прошел обследование в установленном порядке, уже сейчас предусмотрено статьей 76 Трудового кодекса РФ. А основания для запрета на занятие педагогической деятельностью предусмотрены ст. 331. "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - сказано в проекте.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 ноября 2019 года, спустя несколько недель после того, как историка и бывшего преподавателя Санкт-петербургского государственного университета Олега Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

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