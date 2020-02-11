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В Перми суд приостановил на 60 суток работу сауны, где дети отравились хлором в бассейне

Ранее региональный Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства в работе заведения

ПЕРМЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Перми приостановил работу сауны, где 1 февраля дети отравились хлором в бассейне, на 60 суток. Об этом во вторник сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

"По фактам выявленных нарушений в отношении ИП Касумова Х. К. О. составлены протоколы о временном запрете деятельности по ст. 6.4 и ст. 6.5 КоАП РФ. Материалы были направлены в Индустриальный районный суд г. Перми для принятия решения об административном приостановлении деятельности по эксплуатации сауны с бассейном и источника водоснабжения (скважины). Решением суда от 10.02.2020 года деятельность сауны и скважины приостановлена на 60 суток", - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

1 февраля в сауне на улице Карпинского в Перми 13 человек почувствовали себя плохо, среди них были восемь детей. По данным городской станции скорой помощи, из пятерых взрослых двое отказались от осмотра, трое - от госпитализации. По информации краевого Минздрава, трех детей отпустили домой на амбулаторное лечение, еще пятеро оставались в стационаре в удовлетворительном состоянии. На данный момент все они выписаны из больницы.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства в работе сауны. Оказалось, что система, обеспечивающая водообмен в ванне бассейна, не оборудована расходомерами, отсутствует утвержденная программа и не проводится производственный контроль за качеством воды плавательного бассейна, в том числе за содержанием остаточного хлора. Также не представлены документы, подтверждающие эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции. Для сауны используется вода из скважины, на которую отсутствуют санэпидзаключения на зоны санитарной охраны и на использование водного объекта в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.

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РоссияПермский край
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