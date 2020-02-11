Глава Минтруда: многодетные семьи больше других подвержены риску бедности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Многодетные семьи больше других подвержены риску бедности в России, более 80% бедных - это семьи с детьми, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"На сегодняшний день больше 80% представителей бедных - семьи с детьми. С учетом того, что бедность определяется исходя из среднедушевого дохода, многодетные семьи наиболее подвержены риску бедности", - сказал он.

Он отметил, что Минтруд уже пересмотрел приоритет по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография". Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил национальную целью - снизить уровень бедности в два раза с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе: республика Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский край.

По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России за январь-сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, что составляет 13,1% от общей численности населения.