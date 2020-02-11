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МЧС не выявило превышения уровня радиации на заводе полиметаллов в Москве

Радиометрические исследования проводились дважды в сутки после сообщения о повышении уровня радиации
Московский завод полиметаллов на Каширском шоссе Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Московский завод полиметаллов на Каширском шоссе
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС не зафиксировало превышения уровня радиации на территории Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", - сообщили в главке.

Радиометрические исследования проводятся дважды в сутки после сообщения в интернете в воскресенье о повышении уровня радиации. Подвижная химико-радиометрическая лаборатория дежурной смены мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС включает в себя современные высокотехнологичные средства, позволяющие осуществлять высокоточный мониторинг уровня радиации в окружающей среде. Дозиметры-радиометры в составе лаборатории предназначены для оперативного выявления зон с повышенной интенсивностью гамма-излучения. "В зависимости от типа дозиметра можно более углубленно и эффективно определять место радиоактивных загрязнений, источники ионизирующего излучения", - добавили в главке.

В конце прошлой недели Telegram-канал "Подъем" выложил информацию, что датчик ФГУП "Радон" зафиксировал резкий скачок уровня радиации в Москве. В МЧС РФ опровергли эту информацию.

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