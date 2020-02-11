{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Карантин по гриппу и ОРВИ ввели в школах нескольких городов и районов Саратовской области

В Саратове занятия также приостановили в учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Школы в пяти городах и восьми районах Саратовской области закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Занятия приостановлены во всех школах городов Саратов, Балашов, Пугачев, Ртищево, Петровск, а также Балаковского, Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Красноармейского, Энгельсского, Духовницкого, Питерского, Новоузенского районов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что карантин введен на разные сроки, максимум до 18 февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Саратове также приостанавливаются занятия в учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах. Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 23079 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 82,19%.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Минтруд пояснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Индексация пока не предусмотрена законом, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС