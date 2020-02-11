Карантин по гриппу и ОРВИ ввели в школах нескольких городов и районов Саратовской области

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Школы в пяти городах и восьми районах Саратовской области закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Занятия приостановлены во всех школах городов Саратов, Балашов, Пугачев, Ртищево, Петровск, а также Балаковского, Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Красноармейского, Энгельсского, Духовницкого, Питерского, Новоузенского районов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что карантин введен на разные сроки, максимум до 18 февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Саратове также приостанавливаются занятия в учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах. Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 23079 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 82,19%.