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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

Патрушев выразил соболезнования в связи с жертвами стрельбы в ТЦ в Таиланде

Секретарь Совета безопасности России также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил соболезнования заместителю премьер-министра Таиланда Правиту Вангсувану и генеральному секретарю Совета национальной безопасности королевства Сомсаку Рунгситу в связи с многочисленными жертвами стрельбы в торговом центре города Накхонратчасима. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев отметил, что разделяет скорбь вместе с таиландскими гражданами, потерявшими родных и близких в результате этого бесчеловечного нападения, а также попросил передать слова поддержки пострадавшим и пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере в городе Накхонратчасима, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри ТЦ, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек. Утром 9 февраля преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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