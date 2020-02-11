Кабмин предложил Госдуме повысить возраст пребывания ректоров в должности до 70 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста для пребывания в должности ректора вуза до 70 лет, при этом срок пребывания руководителей МГУ и СПбГУ на своих постах может продлеваться. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, предельный возраст повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. В то же время, согласно пояснительным материалам, в Трудовой кодекс вносится оговорка о том, что в отдельных случаях, предусмотренных "федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.

"Кроме того, законопроектом устанавливается ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет. В связи с чем каждый срок замещения указанных должностей не будет превышать пяти лет", - говорится в пояснительных материалах.

Сейчас, согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются гражданами в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. Согласно представлению ученого совета вуза, учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.