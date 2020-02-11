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Китайская вирусная пневмония

В китайской провинции Хайнань от коронавируса вылечили четырехмесячную девочку

Инфицирование у ребенка подтвердили 27 января

ХАЙКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Народная больница Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань) подтвердила излечение четырехмесячной девочки, зараженной коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

Как сообщает агентство, ранее ребенок вместе с семьей вернулся в Хайкоу из города Сяоган, находящемся в эпицентре вспышки коронавируса - провинции Хубэй. 27 января врачи подтвердили у девочки инфицирование коронавирусом.

7 февраля власти Китая сообщили об излечении от коронавируса самого пожилого пациента, которому на момент выписки из больницы был 91 год.

По последним данным, на Хайнане было зафиксировано 142 случая заражения с 3 летальными исходами, 19 человек выздоровели.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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