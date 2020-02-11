В РПЦ считают политизированной тему религиозной свободы в обществе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вопросы религиозной свободы и защиты прав верующих все чаще носят политизированный характер в общественной жизни России и других стран. Об этом во вторник заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на круглом столе в Общественной палате РФ "О дополнительных мерах по защите прав верующих".

"Религиозная свобода, с нашей точки зрения, не должна идеализироваться, это творение рук человеческих, она никогда не будет реализовываться так, чтобы удовлетворять всем интересам в обществе, которые разделяют те или иные религиозные общины. Я хотел бы сказать, что мы, как Русская православная церковь, вынуждены свидетельствовать, что вопросы религиозной свободы в нашем обществе и за его пределами очень сильно политизированы", - сказал он.

В качестве примера Кипшидзе привел ситуацию на Украине и уголовное дело в отношении участниц группы Pussy Riot, которые устроили так называемый панк-молебен в московском храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года.

"Мы знаем, что вопросы религиозной свободы являются предметом борьбы в других странах, в частности на Украине, где Украинская православная церковь Московского патриархата подвергается преследованиям <...> Сталкиваемся мы с политизацией религиозной свободы и в российском публичном пространстве. Из недавних примеров я бы взял дело Pussy Riot, которое, как нам кажется, касалось защиты прав верующих нашей церкви. Это дело было политизировано до непомерных масштабов, церковь была обвинена во всех возможных грехах, нарушении представлений о человеческой свободе. Я сам лично в свое время выступил с вполне искренним предложением разрешать дела о защите чувств верующих посредством примирения", - отметил зампред Синодального отдела.

Комментируя предложение по введению института уполномоченного по защите свободы совести и вероисповедания в России, он призвал сначала деполитизировать эту тему совместными усилиями традиционных конфессий и представителей гражданского общества. "Мне кажется, что, прежде чем говорить или ставить вопрос о создании новых институтов, нам следует предпринять совместные усилия, чтобы деполитизировать вопросы религиозной свободы в нашем обществе. Для этого мы должны приложить совместные усилия и потом более предметно ставить вопрос о том, как должны развиваться правозащитные механизмы в этой области", - заключил Кипшидзе.