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Кузнецова направила Володину предложения по постинтернатному сопровождению детей-сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка выразила надежду, что профильный комитет рассмотрит эти предложения в ближайшее время

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в Госдуму предложения, касающиеся федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Об этом сообщается во вторник на сайте детского омбудсмена.

"Анна Кузнецова направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложениями по постинтернатному сопровождению детей-сирот и лиц из их числа", - отмечается в релизе.

Ранее при уполномоченном была создана рабочая группа, в которую вошли представители общественности и федеральных органов исполнительной власти, Госдумы и Совфеда, эксперты и дети-сироты, которые занимались проработкой направленных в Госдуму инициатив.

В частности, проект поправок предусматривает определение понятия "постинтернатное сопровождение", а также круга лиц, в отношении которых устанавливается такое сопровождение. "Предлагается возложить расходные обязательства по этой деятельности на субъекты РФ, законодательством которых будет устанавливаться форма осуществления постинтернатного сопровождения, содержание договора по этому вопросу и порядок его заключения", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена. Также предлагается разрешить сопровождать выпускников интернатов и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Принятие данных изменений позволит закрепить институт постинтернатного сопровождения на федеральном уровне, тем самым обеспечив защиту прав и законных интересов детей-сирот, считает детский омбудсмен. Кузнецова выразила надежду, что профильный комитет рассмотрит эти предложения в ближайшее время.

В настоящее время законодательство не содержит норм, устанавливающих и регулирующих механизм сопровождения выпускников сиротских учреждений и лиц из числа детей-сирот, закончивших пребывание на семейных формах устройства, говорится в сообщении. "Работа по поддержке этих ребят в разных регионах крайне разнится, что приводит к их неравному положению. В том или ином виде технологию постинтернатного сопровождения наработали лишь порядка 30 регионов", - подчеркивается в релизе.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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