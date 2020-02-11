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Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о строительстве пяти русскоязычных школ

Каждая из школ будет рассчитана на 1200 учеников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Таджикистана о строительстве в республике пяти школ с изучением русского языка, каждая из которых рассчитана на 1200 учеников.

Соглашение, подписанное в Москве 17 апреля 2019 года, предусматривает поэтапное строительство общеобразовательных учреждений в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, ученики которых будут изучать русский. "Целью соглашения является поэтапное строительство в перечисленных крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся каждая", - говорится в пояснительных материалах.

Преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Документом предусмотрено, что российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития "осуществляет на безвозмездной основе за счет средств федерального бюджета финансирование проведения проектно-изыскательских работ", строительство самих зданий, их оснащение, в том числе медицинских кабинетов, столовых, закупку учебников. Власти Таджикистана при этом будут получать всю проектную документацию, а также оказывать необходимое содействие при подготовке проектов. Кроме этого, Таджикистан за свой счет будет осуществлять подключение школ ко всем коммуникациям.

Как указано в пояснительных материалах, строительство школ "будет способствовать последовательному усилению влияния Российской Федерации на образовательное пространство Республики Таджикистан и позиций России в Средней Азии в целом".

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