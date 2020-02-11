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В Перми опровергли данные о выселении детей-инвалидов из клиники ради китайских студентов

По словам главы Минздрава региона, работу стационара приостановили из-за объявленного в городе карантина по гриппу и ОРВИ

ПЕРМЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опровергла информацию о прекращении приема детей-инвалидов в реабилитационном центре при городской поликлинике № 6 в Перми из-за приезда китайских студентов. По ее словам, больница временно приостановила прием детей из-за объявленного в городе карантина по гриппу и ОРВИ.

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Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в детский реабилитационный центр привезли студентов из Китая, которые вернулись в краевую столицу на учебу, и якобы из-за этого в пятницу всех пациентов - детей-инвалидов "экстренно попросили закончить процедуры и отправиться по домам на неопределенный срок".

"По информации, распространяемой некоторыми СМИ, о приостановлении работы дневного стационара ГБУЗ ПК "Городской детской клинической поликлиники № 6" хочу сказать, что это временная мера и вызвана она исключительно заботой о здоровье маленьких пациентов. Кроме того, необходимо отметить, что в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ разобщение детских коллективов - один из действенных способов защиты от распространения инфекций", - написала Мелехова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что в условиях дневного стационара оказывается только плановая лечебно-оздоровительная помощь детям от 2 месяцев до 17 лет. В случае, если потребуется неотложная помощь, то детей направят в другие реабилитационные центры Перми. В дальнейшем прием детей на плановую реабилитацию будет восстановлен.

Теги
РоссияПермский край
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