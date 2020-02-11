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Володин на совещании судов пообещал учесть инициативы Верховного суда в работе Госдумы

Председатель Госдумы также отметил, что принятые законы реализуются эффективно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал учесть законодательные инициативы Верховного суда России при работе Госдумы. Об этом он сообщил журналистам после участия в совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов, на котором глава Верховного суда привел подробные цифры о работе судебной системы и озвучил ряд инициатив по дальнейшей гуманизации законодательства, в том числе за преступления в сфере экономики.

"Участие в сегодняшнем совещании позволяет через призму правоприменительной практики увидеть, насколько эффективно реализуются принятые законы, и познакомиться с работой судейского сообщества, а также ознакомиться с инициативами Верховного суда", - отметил Володин.

"Разговор состоялся крайне важный, его результаты депутаты будут учитывать в будущей работе", - пообещал он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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