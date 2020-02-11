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Премию Союзного государства по науке и технике впервые вручат в 2021 году

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что эта премия является высшим признанием заслуг граждан перед обществом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии разработало механизм признания заслуг граждан двух стран за выдающиеся результаты в области науки и техники, премия будет впервые вручена в следующем году. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота на заседании в постоянном комитете.

"В 2019 году проведено первое заседание экспертного совета по присуждению премии Союзного государства в области науки и техники. По данному вопросу разработан механизм признания заслуг граждан государств - участников Договора о создании Союзного государства за выдающиеся результаты научно-исследовательских проектов и совместный вклад деятелей науки и техники наших государств в развитие науки, экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства", - сказал он.

По словам Рапоты, эта премия является высшим признанием заслуг граждан перед обществом и Союзным государством и "будет вручаться первый раз в следующем году".

Кроме того, госсекретарь сообщил, что постоянным комитетом подготовлен и направлен на согласование проект резолюции совета министров Союзного государства "О примерном перечне приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации". Ведется подготовка к подписанию постановления совета министров Союзного государства о выполнении научно-технической программы "Прамень", добавил он.

Рапота также упомянул, что в прошлом году была завершена научно-техническая программа "Луч" и были утверждены научно-техническая программа "Интеграция-СГ", состав Экспертного совета по премии Союзного государства в области науки и техники.

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