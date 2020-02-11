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Генпрокуратура признала большинство региональных дорог не соответствующими требованиям

В прошлом году сотрудникам надзорного ведомства удалось выявить случаи хищения или нецелевого расходования средств, выделенных на строительство и ремонт дорог

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура выявила почти 180 тыс. нарушений законодательства о безопасности дорожного движения в России в 2019 году, проверки показали, что большинство региональных дорог не соответствуют требованиям. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Повсеместно в ходе проверок вскрыты грубые нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Подавляющее большинство существующих дорог регионального и местного значения не соответствовали установленным требованиям. Имели место случаи хищения либо нецелевого расходования бюджетных средств, предусмотренных на их строительство и ремонт", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, во многих регионах удалось пресечь нелегальную перевозку пассажиров, нарушение режима труда и отдыха водителей, выпуск на линию автобусов с неисправностями. В одном из районов Ингушетии установлено, что 13 из 22 школьных автобусов имели серьезные технические неисправности. Также выявлены грубые нарушения и картельные сговоры при создании комплексов автоматической фотовидеофиксации правонарушений, ненадлежащей либо неэффективной их эксплуатации, необоснованного привлечения лиц к административной ответственности либо освобождения от нее.

"В истекшем году органами прокуратуры выявлено более 177 тыс. нарушений закона о безопасности дорожного движения. В целях их устранения внесено 32,6 тыс. представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 26,5 тыс. должностных лиц, опротестовано около 34,6 тыс. незаконных правовых актов уполномоченных органов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 4,6 тыс. правонарушителей, предостережено о недопустимости нарушений законов 2,8 тыс. должностных лиц. В следственные органы прокуроры направили 466 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам проверки возбуждено 421 уголовное дело.

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