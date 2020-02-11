{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единороссы внесли в Думу проект, законодательно закрепляющий понятие "молодой ученый"

Термин закрепляется в главном профильном законе "О науке и государственной научно-технической политике"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" Вячеслав Фетисов, Марат Бариев и Наталья Кувшинова внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "молодой ученый" и меры господдержки для этой категории. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно законопроекту, молодым ученым предлагается считать работника образовательной или научной организации со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или степенью доктора наук до 40 лет, а также аспиранта, исследователя или преподавателя вуза без ученой степени в возрасте до 30 лет.

Как отмечают авторы, сегодня эта категория регламентирована только в подзаконных нормативных правовых актах. Теперь термин "молодой ученый" закрепляется в главном профильном законе "О науке и государственной научно-технической политике".

Кроме того, законопроектом гарантируется исполнение мер господдержки молодых ученых и их научных исследований, "развитие системы поддержки молодых ученых, включающей меры содействия их участию в научных обменах, а также создание условий для создания и развития деятельности объединений молодых ученых".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России в 2019 году за терроризм и экстремизм осудили почти 900 человек
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев уточнил, что за преступления террористической направленности осудили 540 человек, а экстремистской - 335
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС