Единороссы внесли в Думу проект, законодательно закрепляющий понятие "молодой ученый"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" Вячеслав Фетисов, Марат Бариев и Наталья Кувшинова внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "молодой ученый" и меры господдержки для этой категории. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно законопроекту, молодым ученым предлагается считать работника образовательной или научной организации со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или степенью доктора наук до 40 лет, а также аспиранта, исследователя или преподавателя вуза без ученой степени в возрасте до 30 лет.

Как отмечают авторы, сегодня эта категория регламентирована только в подзаконных нормативных правовых актах. Теперь термин "молодой ученый" закрепляется в главном профильном законе "О науке и государственной научно-технической политике".

Кроме того, законопроектом гарантируется исполнение мер господдержки молодых ученых и их научных исследований, "развитие системы поддержки молодых ученых, включающей меры содействия их участию в научных обменах, а также создание условий для создания и развития деятельности объединений молодых ученых".