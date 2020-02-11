Госдума планирует ограничить экскурсии в свое здание из-за ситуации с гриппом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума намерена ограничить проведение экскурсий в своем здании на Охотном ряду из-за эпидемической ситуации с гриппом и другими респираторными инфекциями. С соответствующим предложением на заседании во вторник выступил глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"В большинстве субъектов РФ превышен немного порог [заболеваемости], поэтому нам кажется разумным ограничить экскурсии в Государственную думу. Это тысячи людей, которые, в общем-то, создают некое для нас эпидемиологическое напряжение. На некоторое время", - сказал Морозов, сообщив о готовности подготовить письмо в аппарат нижней палаты в случае поддержки предложения.

"Я прошу это учесть", - ответил первый вице-спикер Иван Мельников. "Если будет необходимость, завтра Совет Думы примет соответствующее решение", - добавил он.