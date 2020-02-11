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Синоптики прогнозируют наступление весны в европейской части России через несколько недель

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, в этом году делать прогнозы сложнее, так как погода зимой отличается от прошлых лет

ТАСС, 11 февраля. Весна в европейской части России, по предварительным прогнозам, наступит через несколько недель. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков во время открытия нового комплекса зданий удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В европейской части России весна придет через несколько недель по предварительным расчетам", - сказал Шумаков.

Он отметил, что в этом году прогнозы осложняются, поскольку зима отличается от прошлых лет. "Хотя такие годы были и 100 лет назад, и 50 лет назад", - добавил он.

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