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Восемь семей из Подмосковья в 2020 году получат субсидию на жилье

Ее выдадут в рамках программы "3+"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Восемь многодетных семей из Московской области, в которых насчитывается в общей сложности 25 детей, в 2020 году получат субсидию на приобретения жилья в рамках программы "3+". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Проанализировав степень актуальности программы "3+" в Московской области, выяснилось, что с 2015 года в Московской области проживают 36 семей, в которых родились одновременно трое малышей. В 2020 году субсидии будут выделены семи семьям с тройняшками и одной семье с четырьмя малышами, которые родились в 2019 году. Важно, что выплату можно использовать не только на приобретение дома или квартиры, но и на индивидуальное жилищное строительство", - привела пресс-служба слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В Московской области действуют несколько программ, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей. Например, программа "7+", по которой семья может получить субсидию в размере 100% от стоимости жилья в конкретном муниципальном образовании. С 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе начала реализовываться программа "3+": семьи, в которых одновременно рождается трое и более детей также имеют право на получение субсидии в размере 100% стоимости жилья.

Ранее Воробьев сообщил о том, что власти в этом году будут работать в направлении помощи семьям с низким достатком. По его словам, речь идет о финансовой помощи, помощи в трудоустройстве, повышении квалификации, поиске новых специальностей.

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