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"Известия": судимым за тяжкие преступления могут запретить водить такси и автобусы

Соответствующий законопроект разработал Минтранс
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал законопроект, которым предлагается с 2021 года запретить судимым за тяжкие преступления водить такси и общественный транспорт. Необходимость принятия документа обусловлена соображениями безопасности и сохранности жизни пассажиров, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно плану законопроектной деятельности, срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на июль 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу - октябрь 2020 года", - сообщили изданию в пресс-службе кабмина.

По данным "Известий", если изменения будут приняты, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет запрещено допускать к управлению общественным транспортом и такси лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм. Несмотря на отсутствие каких-либо статистических данных о количестве опасных деяний, совершенных водителями общественного транспорта, которые имеют указанную в законопроекте судимость, в Минтрансе считают необходимым внесение изменений.

Газета напоминает, что в соответствии с нормами законодательства, которые действуют в России, за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, ведется надзор. Кроме того, сейчас граждане с непогашенной судимостью не имеют права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным сыском.

В "Единой России" признают необходимость обеспечения безопасности пассажиров, однако считают обязательным ознакомиться с законопроектом после его внесения в Госдуму. В "Справедливой России" изданию подтвердили, что готовы поддержать инициативу Минтранса. В ЛДПР и КПРФ назвали предложенные изменения важными.

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