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Актеру Джусси Смоллетту повторно предъявили обвинения в даче ложных показаний

Ранее актеру предъявили обвинения в том, что он инсценировал нападение на самого себя

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Новые обвинения в даче ложных показаний предъявлены американскому актеру Джусси Смоллетту, известному по телесериалу "Империя" (Empire, с 2015). Об этом свидетельствуют материалы, поступившие во вторник в базу суда округа Кук (штат Иллинойс).

Согласно содержащимся в них данным, обвинения по шести пунктам выдвинул в адрес актера спецпрокурор округа Кук Дэн Уэбб, назначенный судьей этого округа после того, как прокуратура отказалась от обвинений в адрес артиста. В своем заявлении Уэбб настаивает на том, что по делу Смоллетта были проведены дополнительные проверки. По их итогам, указывает он, было решено повторно предъявить актеру обвинения в даче ложных показаний относительно якобы совершенного на него нападения.

Актеру ранее предъявили обвинения в том, что он в конце января 2019 года инсценировал нападение на самого себя. Он утверждал, что на одной из улиц Чикаго к нему подошли двое мужчин в масках, начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес, избили его, накинули веревку на шею, а также облили отбеливающей жидкостью.

Полиция Чикаго установила, что в действительности Смоллетт заплатил мужчинам за то, чтобы они это сделали. Актер якобы рассчитывал, что сообщения об инциденте привлекут к нему внимание общественности, что позволит ему извлечь из этого финансовую выгоду. Позднее прокуратура округа Кук заявила, что снимает выдвинутые в отношении Смоллетта обвинения. Почему было принято это решение, не разъяснялось.

Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет" (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю".

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