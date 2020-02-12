Приставы ежегодно получают документы по долгам граждан за кредиты на 1 трлн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в 2019 году получили для взыскания более 1 трлн рублей долгов граждан по кредитам. Об этом свидетельствует статистика ФССП, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно данным ФССП, в минувшем году приставы возбудили производства о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций долгов на 1,08 трлн рублей. В 2018 году эта цифра составляла 1,015 трлн рублей, в 2017 году - 1,045 трлн рублей, в 2016 году - 1,007 трлн рублей. Рост поступающих долгов был в 2014 и 2015 годах, когда приставам передали взыскания на 673 и 868 млрд рублей.

При этом число самих должников по кредитам продолжает расти - если в 2014 году приставы возбудили 1,5 млн таких производств, то в 2017 году уже 3,2 млн, а в минувшем году - 5,8 млн. Тем самым, если в 2014 году средняя сумма принудительно взыскиваемого долга с граждан по кредиту составляла 480 тыс. рублей, то к 2019 году она снизилась до 253 тыс. рублей.

Согласно статистике приставов, долги граждан перед кредитными организациями составляют примерно четверть среди всех взыскиваемых приставами долгов. В 2014 году - 1,44 трлн рублей из 5,7 трлн всех долгов, взыскивавшихся за год приставами, в 2019 году - 2,66 трлн рублей из 11,18 трлн рублей всех видов долгов, находившихся в производстве ФССП за год.

Данные ФССП свидетельствуют, что к приставам попадают, как правило, самые безнадежные к взысканию долги (долги с перспективой взыскания обычно взыскивают сами кредиторы или перекупают коллекторы). В результате приставы ежегодно прекращают производства по взысканию долгов по кредитам более чем на полтриллиона рублей в связи с невозможностью взыскания - отсутствием имущества у должника либо невозможностью установить его местонахождение или найти его имущество либо при отказе взыскателя забрать имущество должника в счет погашения долга. В 2019 году по этим основаниям было прекращено 3,1 млн производств на 581 млрд рублей [в 2018 - 2,2 млн производств на 576 млрд рублей].

Тем не менее, приставам удается обеспечивать рост взысканий с должников по кредитам. Если в 2014 году приставы взыскали 58 млрд рублей и завершили фактическим исполнением 347 тыс. производств, то в минувшем году в пользу кредиторов взыскали 145 млрд рублей и завершили фактическим исполнением 1,1 млн таких производств. Согласно статистике ФССП, за минувший год приставы вели 10,5 млн исполнительных производств по кредитным долгам граждан на 2,66 трлн рублей (в 2018 - 7,9 млн на 2,5 трлн рублей, в 2016 - 4,8 млн на 2,25 трлн рублей, в 2014 - 3 млн на 1,44 трлн рублей). На начало года в производстве приставов находилось кредитных долгов граждан на 1,6 трлн рублей.