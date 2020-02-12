{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все школы Саранска закрыли на карантин

Работу образовательных учреждений приостановили до 18 февраля

ТАСС, 12 февраля. Все школы Саранска в среду закрыли на карантин, чтобы ограничить распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"С сегодняшнего дня введен карантин во всех школах Саранска по 18 февраля включительно по рекомендации главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия. Обучение организовано дистанционно", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что карантин введен с целью ограничения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше эпидемического порога на 30,72%.

Теги
РоссияМордовия
Реклама на ТАСС
Володин заявил, что переписывание истории для России оскорбительнее санкций
Спикер Госдумы подчеркнул, что в России "война прошла через каждую семью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС