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Птица попала в двигатель приземляющегося в Пензе самолета

Посадка самолета с 62 пассажирами на борту прошла в штатном режиме

ПЕНЗА, 12 февраля. /ТАСС/. Птица попала в двигатель самолета, который заходил на посадку в аэропорту Пензы. Организована проверка, сообщила в среду ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Инцидент произошел вечером 11 февраля при посадке самолета рейса 1195 Домодедово - Пенза авиакомпании S7.

"На высоте примерно 15-20 метров допущено попадание в левый двигатель птицы, предположительно, из семейства сов. Получено механическое повреждение деталей двигателя. На место происшествия выезжал заместитель Пензенского транспортного прокурора, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что посадка самолета, на борту которого находилось 62 пассажира, прошла в штатном режиме.

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков сказал ТАСС, что воздержится от комментариев до окончания расследования инцидента. "Посадка прошла в штатном режиме", - подтвердил собеседник агентства

Теги
РоссияПензенская область
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