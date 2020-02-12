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Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках

Проверки в аптеках не выявили массового завышения цен - Росздравнадзор.

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По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан, на которых будет распространяться данный закон
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