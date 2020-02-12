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СК проверяет видео с тюменскими силовиками, позировавшими на камеру под крики "АУЕ"

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов отмечали повышение одного из них по службе

ТАСС, 12 февраля. Сотрудники регионального управления СК РФ по Тюменской области проводят проверку после появления видеозаписи с банкета, в котором, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

Агентство "Новый день", распространившее в среду видео, сообщило, что банкет проводился в честь повышения по службе одного из сотрудников следственного управления. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент кричал "Жизнь ворам" и "АУЕ".

"По информации, размещенной в СМИ, проводится служебная проверка", - сказали в пресс-службе.

Теги
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