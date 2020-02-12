СК проверяет видео с тюменскими силовиками, позировавшими на камеру под крики "АУЕ"

ТАСС, 12 февраля. Сотрудники регионального управления СК РФ по Тюменской области проводят проверку после появления видеозаписи с банкета, в котором, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

Агентство "Новый день", распространившее в среду видео, сообщило, что банкет проводился в честь повышения по службе одного из сотрудников следственного управления. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент кричал "Жизнь ворам" и "АУЕ".

"По информации, размещенной в СМИ, проводится служебная проверка", - сказали в пресс-службе.