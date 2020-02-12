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В китайском Хайкоу ввели обязательную регистрацию пассажиров такси перед поездкой

Если клиент отказывается предоставить свои данные, то водитель вправе отказать в выполнении заказа

ХАЙКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города Хайкоу в южной провинции Хайнань из-за коронавируса потребовали от таксомоторных компаний регистрировать каждого пассажира перед поездкой. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно новым правилам, таксисты обязаны регистрировать каждого пассажира в специальной книге после его посадки в салон. Если клиент отказывается предоставить свои персональные данные, в том числе имя и номер мобильного телефона, то водитель вправе отказать в выполнении заказа.

Городское ведомство по управлению транспортом, сообщает ресурс, планирует запустить систему регистрации пассажиров через сканирование специального QR-кода.

С 9 февраля в городах Хайкоу и Санья на Хайнане временно приостановлена работа служб заказа такси онлайн. Это стало частью общих усилий по борьбе с распространением вируса в провинции. О времени возобновления работы онлайн-служб по заказу такси будет сообщено дополнительно. Такое решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в провинции.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

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