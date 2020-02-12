Депутаты Петербурга предложили предоставлять местным властям сведения о неоплате парковки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые дали бы право сотрудникам МВД предоставлять местным властям сведения об автовладельцах, нарушивших правила использования платных стоянок. Проект изменений одобрен в первом чтении в среду на заседании заксобрания.

Как сообщила пресс-служба законодательного собрания, поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты Денис Четырбок и Александр Рассудов, чтобы найти способ привлекать к ответственности тех, кто не оплачивает парковку.

"Согласно тексту документа, должностных лиц правительства города могут наделить правом требовать в МВД сведения об автовладельцах, нарушивших законодательство в области благоустройства с использованием автотранспорта. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит привлекать к ответственности автомобилистов, пользующихся зоной платной парковки, но не оплачивающих ее", - говорится в материалах пресс-службы.

По данным авторов документа, в 2019 году из-за людей, которые уклонялись от оплаты парковки, город недополучил около 300 миллионов рублей. Установить нарушителей власти города не могут, поскольку сведения о них есть только в полиции, но она не имеет права их разглашать без личного согласия самих водителей.

"Документом предлагается депутатам Государственной думы дополнить статью 26.10 Кодекса положением, обеспечивающим возможность получения сведений, необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в области благоустройства территории, совершенном с использованием транспортного средства и зафиксированном средствами фото- и видеофиксации, уполномоченными должностными лицами", - пояснили в пресс-службе.