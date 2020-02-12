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СМИ: в Багдаде во второй раз за 60 лет выпал снег

Жители города публикуют в соцсетях фотографии заснеженных пальм, улиц и домов

БЕЙРУТ, 12 февраля. /ТАСС/. В Багдаде впервые за долгое время выпал снег. По данным газеты Asharq Al-Awsat, такого снегопада здесь не видели более 60 лет.

В соцсетях жители города публикуют фотографии заснеженных пальм, улиц и домов. Дети, учащиеся школ и университетов играют на улице в снежки.

Посол Канады в Ираке Ульрик Шаннон выложил на своей странице в Twitter фото канадского флага на фоне заснеженного Багдада, а посольство ФРГ в своих аккаунтах в соцсетях также разместило снимки покрытых снегом пальм.

К утру среды снег частично растаял. 

 

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