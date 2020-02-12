СМИ: в Багдаде во второй раз за 60 лет выпал снег

БЕЙРУТ, 12 февраля. /ТАСС/. В Багдаде впервые за долгое время выпал снег. По данным газеты Asharq Al-Awsat, такого снегопада здесь не видели более 60 лет.
Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU— Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020
В соцсетях жители города публикуют фотографии заснеженных пальм, улиц и домов. Дети, учащиеся школ и университетов играют на улице в снежки.
الثلوج تغطي #بغداد للمرة الأولى منذ 12 عاماً#فرانس_برس pic.twitter.com/UhV0EnFIpm— فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 11, 2020
Посол Канады в Ираке Ульрик Шаннон выложил на своей странице в Twitter фото канадского флага на фоне заснеженного Багдада, а посольство ФРГ в своих аккаунтах в соцсетях также разместило снимки покрытых снегом пальм.
Canada's flag flies over a snowy Baghdad. (First snowfall in maybe 12 years?)— Ulric Shannon (@UlricShannon) February 11, 2020
العلم الكندي يرفرف فوق بغداد في أعقاب أول سقوط ثلج بعد ما يقارب ١٢ عام... pic.twitter.com/eXTAMaeWqU
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К утру среды снег частично растаял.
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