Визы на Шри-Ланку снова стали платными для россиян

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Визы на Шри-Ланку для россиян с 1 февраля снова стали платными в связи с истечением срока действия соответствующего соглашения. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве страны.

"С 1 февраля оплата автоматически вернулась. Соглашение действовало с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 года. Это официальные временные рамки распоряжения об отмене платы за визы", - рассказали в посольстве.

Как отметил представитель посольства Шри-Ланки, за оформление визы можно заплатить через интернет. Тогда с рублевой банковской карты будет списана сумма, эквивалентная $35. Стоимость визы в случае оплаты по прилету на Шри-Ланку составит $40, а в диппредставительстве в Москве - 2300 рублей.

В посольстве не стали комментировать возможность возобновления соглашения о бесплатной выдаче виз россиянам, а также указали на то, что появлявшаяся в СМИ информация о продлении договоренности до апреля недостоверна.

Во время празднования на Шри-Ланке католической и протестантской Пасхи 21 апреля 2019 года произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. После этого власти государства предприняли шаги по либерализации визового режима для привлечения туристов.