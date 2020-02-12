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МВД разработало изменения по госконтролю за техосмотром транспортных средств

Ведомство, в частности, подготовило правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МВД России разработало проекты нормативных актов для реализации изменений, внесенных в закон о техосмотре, которые должны вступить в силу в июне. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"МВД России разработан ряд проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию изменений, внесенных в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые вступят в силу в июне 2020 года", - сказано в сообщении.

Техосмотр автобусов

Так, в настоящее время ведомством разработаны правила организации и проведения техосмотра автобусов, зарегистрированных в подразделениях Госавтоинспекции. "Предусматривается, что технический осмотр автобусов проводится оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке, с участием уполномоченного сотрудника ГИБДД по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением ГИБДД на межрегиональном, региональном и районном уровне", - отметили в Госавтоинспекции.

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При проведении техосмотра эксперт оператора проводит диагностику автобуса с использованием утвержденных техсредств и заносит результаты в диагностическую карту. Затем сотрудник ГИБДД проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, соответствие данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или его паспорте, а также проверяет автобус и управляющее им лицо по информационным учетам МВД России. Далее сотрудник Госавтоинспекции должен будет внести в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств и указать, допускает или не допускает его к участию в дорожном движении. Все данные он удостоверяет усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также нормативно-правовым актом определяется порядок действий сотрудника ГИБДД при выявлении признаков изменения маркировки автобуса, технических неисправностей и нарушений, выявленных техническим экспертом оператора.

Контроль за соблюдением правил техосмотра

МВД России также разработан проект постановлений, определяющих порядок осуществления ведомством государственного контроля за соблюдением операторами правил проведения техосмотра. В Госавтоинспекции отметили, что "проектом постановления, в частности, предусматривается наделение МВД России полномочиями по утверждению индикаторов риска нарушения обязательных требований организациями, аккредитованными в установленном порядке на право проведения техосмотра транспортных средств, и порядок оформления заданий уполномоченным должностным лицам МВД России на проведение мероприятий по государственному контролю за деятельностью операторов техосмотра".

Такие мероприятия могут осуществляться как при участии оператора техосмотра, так и без него. Кроме того, будет организовано систематическое наблюдение за исполнением операторами техосмотра обязательных требований, а также за оформлением результатов проведения таких мероприятий. "Государственный контроль будет осуществляться посредством организации и проведения внеплановых выездных проверок операторов техосмотра, контрольных закупок, а также посредством мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Фиксация техосмотра на фото

Министерство разработало правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). "Проектами постановлений предусматривается усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением фотофиксации прохождения техосмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением функции контроля за проведением техосмотра на полицию", - рассказали в Госавтоинспекции.

Соответствующие нововведения отражены в разработанных проектах двух постановлений правительства России. "Целью данных мероприятий является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей, что позволит снизить процент аварий по причине неисправности транспортных средств", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кроме того, в подготовленных МВД документах говорится о том, что правилами ведения системы техосмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, отмечается специфика и сроки их хранения в информационной системе. "В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов", - сказано в сообщении.

Степень разработки

В настоящее время все отмеченные проекты постановлений проходят общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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