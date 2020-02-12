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Редкие экспонаты из США и Франции вошли в экспозицию Музея русской армии в Пензе

На выставке представлены документы, письма, знаки отличия и амуниция участников Первой мировой войны

ПЕНЗА, 12 февраля. /ТАСС/. Новая экспозиция, посвященная 250-летию введения в России ордена Святого Георгия и столетию так называемого Русского исхода - массовой эмиграции солдат и офицеров армии Петра Врангеля из Крыма в 1920 году, открылась в среду в Музее русской армии в Пензе. На ней впервые представлены предметы обмундирования, вооружения, снаряжения, награды офицеров русской армии из музеев и частных собраний США и Франции.

"Мы презентуем сегодня архив 121-го пехотного Пензенского полка графа Милютина. Он включает в себя огромное количество документов, писем, знаков отличия, амуниции, обмундирования, это солдатские приказы, рапорты и личные солдатские книжки. Здесь представлено также большое число документов и знаков отличия ополченцев из Пензы, Чембара, Нижнего Ломова, Каменки (населенные пункты Пензенской губернии - прим. ТАСС), служивших в годы I Мировой войны. Документы около 100 лет хранились за рубежом", - отметил на открытии экспозиции создатель музея, руководитель регионального отделения военно-исторического клуба "Аванпост" Томас Янчаускас.

В экспозиции был впервые представлен архив полковника 121-го пехотного полка Константина Рябцева - участника русско-японской и Первой мировой войн, командующего войсками Московского округа во время боев октября 1917 года в Москве.

Как сообщил Янчаускас ТАСС, все предметы, представленные в экспозиции, подлинные. "Часть из них мы покупали на аукционах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, другая часть нам была передана из Парижа, а также из США - из музея Кубанского казачьего войска в Нью-Джерси и Музея русской культуры в Сан-Франциско", - сказал собеседник агентства. Предметы хранились в семьях белых эмигрантов - офицеров 121-го полка, 318-го Черноярского пехотного полка, 196-го пехотного Инсарского полка, которые формировались на территории современной Пензенской области.

Одним из эспонатов выставки стал мундир 196-го пехотного Инсарского полка. "Его особенность в том, что с виду он зеленого "защитного" цвета, но ни одной зеленой нитки здесь нет - это переплетение синей, желтой и красной ниток", - сказал Янчаускас.

По его словам, экспозиция будет работать постоянно. Параллельно волонтеры будут работать над изучением привезенных архивов. "Переданные книги надо перечитать, расшифровать все письма - это большая исследовательская работа, которая будет проходить в музее каждый день", - добавил он.

О музее

Музей русской армии - частный музей, созданный в 2014 году членами военно-исторического клуба "Аванпост". Действует на базе Дома молодежи в Пензе. В музее представлено несколько тысяч экспонатов - предметы обмундирования, вооружения, награды, архивные документы, фотографии солдат и офицеров русской армии конца XVIII - начала ХХ веков.

По словам зампредседателя правительства Пензенской области Олега Ягова, опытом Музея русской армии в Пензе заинтересовались на федеральном уровне. "Это единственный, по крайней мере, в Поволжье, подобный частный музей, который сам себя финансирует, собирает коллекцию и пользуется огромной популярностью", - отметил Ягов.

Он уточнил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством Российского военно-исторического общества и доложить об опыте частных проектов военно-патриотической направленности, в том числе Музея русской армии.

Теги
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