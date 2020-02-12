Экипаж арестованного сухогруза Мурманского пароходства вернется из Испании в Россию

МУРМАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского судна "Северная земля" Мурманского морского пароходства (ММП), которое арестовали за долги в мае 2018 года в порту Испании, репатриируют в Россию. Аукцион по продаже сухогруза за долги не состоялся, он останется в порту, сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

"13 февраля моряков собираются репатриировать, они должны выехать из Испании. Судно не продано на аукционе, аукцион не состоялся. Сейчас оно отдано порту [испанского города] Авилес, порт ставит там свою команду. Будет принудительная продажа судна", - сказал Фишов.

Он добавил, что возвращением моряков в Россию занимается ММП. Администрация порта Авилес, по словам Фишова, уже пыталась продать судно на аукционе в январе, однако покупателей на лот не нашлось.

Ранее в администрации портов Авилеса ТАСС сообщали, что изначально за судно хотели получить €3,8 млн (более 265 млн рублей), однако не нашли желающих. Повторно судно хотят продать по цене почти в два раза ниже - за €2 млн (около 139,5 млн рублей), однако, как отмечал начальник отдела эксплуатации и портового обслуживания портовых властей Авилеса Луис Антонио Альварес, в порту готовы снизить и эту цену. По словам Альвареса, на борту судна находятся 15 российских моряков.

О ситуации вокруг ММП

Теплоход "Северная земля" с мая 2018 года находился в испанском порту, куда он прибыл для разгрузки и затем был арестован за долги. Ранее моряки из экипажа судна жаловались на бедственное положение - они сообщали, что на борту нет достаточного количества продовольствия и элементарных средств гигиены, а покинуть борт они не могут, так как у них на это нет денег.

По данным из открытых источников, дизельный однопалубный теплоход "Северная земля" построен в 2009 году на китайской верфи. Судно ходило под флагом РФ, до продажи было приписано к порту Мурманска.

Финансовые проблемы у ММП длятся уже не один год, в российских арбитражных судах к компании рассматривается множество исков, в том числе Сбербанк требует с ММП более 4,4 млрд рублей. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. Часть судов, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов.