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В ОМС включат молекулярные исследования для диагностики рака у детей

В Минздраве также сообщили, что в России возобновили производство онкогематологического препарата "Онкаспар", которое было прекращено несколько лет назад

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Диагностические процедуры, которые используются для диагностики и в процессе лечения детей с онкологическими заболеваниями, чтобы подобрать наиболее эффективную терапию, включат в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

"Было отмечено, что онкогематологическая помощь и молекулярно-генетические исследования с 2020 года включены в систему ОМС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что производство востребованного онкогематологического препарата "Онкаспар", которое было прекращено несколько лет назад, теперь возобновлено. "Сейчас производство препарата возобновлено на новой производственной площадке, в ближайшее время ожидается подача документов на государственную регистрацию препарата, по завершении которой начнутся официальные поставки", - уточняется в сообщении пресс-службы.

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Россия
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