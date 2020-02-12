Опрос: каждый третий американец считает Россию противником

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Лишь 5% американцев рассматривают Россию как союзника, в то время как 35% считают противником. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, организованного журналом The Economist и исследовательской службы YouGov.

На вопрос, считают ли они Россию другом или врагом, 5% респондентов назвали Россию союзником, 12% считают Россию дружественным государством, 31% - недружественным государством, 35% - противником, 17% не выразили определенного мнения.

Более благоприятно относятся к России лица в возрасте от 18 до 44 лет: 8% опрошенных в этой возрастной категории назвали Россию союзником и от 13 до 15% - дружественной страной. Наиболее непримиримо к России настроены американцы в возрасте старше 65 лет: в этой группе противником Россию назвали 47% опрошенных. Среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет такое же мнение высказали 40%.

С учетом партийной принадлежности чуть более благожелательно к России настроены республиканцы: 7% участвовавших в опросе членов этой партии заявили, что считают Россию союзником, 20% - сочли дружественным государством, 39% - недружественным государством и 22% - противником. 12% республиканцев не выразили определенного мнения.

В то же время среди демократов лишь 3% назвали Россию союзником, 8% - дружественной державой, 26% - недружественной державой и 51% - противником, а 12% не дали ответа на этот вопрос. Почти четверть участвовавших в опросе независимых избирателей - 24% - никак не обозначили свое отношение к России, в то время как 4% из них назвали Россию союзником, 10% - дружественным государством, 31% - недружественным государством и столько же считают Россию противником.

49% участников опроса заявили, что в ходе нынешней избирательной кампании для них "очень важны" вопросы внешней политики. 36% признали, что для них внешнеполитические проблемы "интересны в какой-то степени", почти для 11% эти вопросы "не слишком важны", а для 5% - не имеют значения.

Опрос проводился 9-11 февраля. в нем участвовали 1500 человека, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 2,8%.