Британский медиарегулятор Ofcom получит право бороться с вредоносным контентом в интернете

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании готово наделить национальный медиарегулятор Ofcom правом бороться с распространением вредоносного контента в интернете, в том числе в социальных сетях, на популярных видеохостингах и форумах. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду британским министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

В настоящий момент правительство обнародовало лишь предварительные планы, основанные на итогах консультаций с общественными организациями по теме противодействия вредоносному онлайн-контенту. Ожидается, что окончательные предложения кабмина будут сформулированы весной, после чего будет подготовлен законопроект, который внесут на рассмотрение парламента. При этом в совместном заявлении главы МВД страны Прити Пател и министра цифровых технологий Ники Морган говорится, что правительство видит именно Ofcom в роли регулятора, который будет принимать меры по борьбе с распространением пропаганды терроризма и насилия, детской порнографии и фейковой информации в интернете, при этом обеспечивая сохранение права пользователей на свободу слова.

Самый безопасный интернет

"Регулятор будет наделен полномочиями, которые будут ему необходимы, чтобы возглавить борьбу за интернет, который останется открытым и многогранным, но где также будут существовать меры обеспечения защиты, подотчетности и прозрачности, на которые люди имеют право рассчитывать, - сказала Морган, уточнив, что новые меры прежде всего необходимы для защиты несовершеннолетних. "Мы гарантируем, что Великобритания станет страной с самым безопасным интернетом в мире", - добавил в среду в Палате общин британского парламента премьер-министр страны Борис Джонсон.

Предполагается, что Ofcom, который сейчас следит за соблюдением правил теле- и радиовещания, а также предоставления телефонной связи и доступа в интернет, будет также осуществлять надзор за сайтами, где у пользователей есть возможность публиковать информацию или обмениваться ей. В их число попадают как любые сайты, где у пользователей есть возможность оставлять комментарии, так и социальные платформы, включая Instagram, Twitter, Facebook и YouTube. Регулярные или особо серьезные нарушения новых правил могут повлечь за собой штрафы или ограничение доступа к сайтам. Предлагается наделить Ofcom полномочиями штрафовать компании-нарушители на суммы вплоть до 4% объема их международной выручки, которая в случае таких гигантов как Facebook и Google может достигать десятков и сотен миллиардов долларов.

Не навреди

Вредоносный контент предлагается делить на нелегальный (детская порнография, пропаганда терроризма, призывы к насилию, суициду или членовредительству, случаи травли в интернете и т.д.) и легальный, однако оскорбительный или потенциально способный причинить вред. С первым будут бороться строже, а борьбу со вторым предлагается поручить самим сайтам, где пользователи могут публиковать информацию. Ofcom не будет принимать индивидуальные жалобы на легальный, но спорный контент, размещенный во всемирной сети, однако будет следить за тем, чтобы сайты составляли собственные правила, касающиеся допустимости того или иного контента, и строго следили за их соблюдением.

Британское правительство также намерено ужесточить правила доступа несовершеннолетних к потенциально вредной для них информации в интернете. Для этого провайдеры и отдельные сайты должны будут ввести более строгую систему проверка возраста пользователей. Предыдущий проект британского правительства, ставивший перед собой похожие цели (в частности ограничение доступа несовершеннолетних к порносайтам) провалился из-за технических сложностей и общественной критики.