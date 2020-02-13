{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители Ватикана и РПЦ обсудили совместные проекты в области культуры

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что самым значимым проектом станет выставка русского художника Леонида Браиловского

РИМ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представители Римско-католической и Русской православной церквей обсудили проекты в области культуры и сотрудничества в социальной сфере. Как сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), в среду в Ватикане состоялось заседание совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству и сотрудничеству в социальной сфере.

При этом он указал, что "отношения между Римско-католической церковью и РПЦ развиваются динамично". "Новый импульс им придала состоявшаяся ровно четыре года назад встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - отметил митрополит, принявший участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине исторической встречи на Кубе.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, самым значимым проектом станет выставка русского художника Леонида Браиловского (1887-1937), чьи работы находятся в коллекции Ватиканских музеев и будут привезены в Москву в следующем году. "Это очень интересный художник, декоратор. В 20-х годах XX века он эмигрировал, жил и работал в Риме. Эта выставка пройдет под патронажем двух церквей", - рассказал Авдеев. Как указал посол, "государство будет оказывать содействие программе культурных церковных обменов".

В папском университете Фомы Аквинского прошла конференция "Святые - знаки и семена единства", в которой приняли участие митрополит Иларион, а также председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Мероприятие было посвящено четвертой годовщине исторической встречи патриарха Кирилла и Папы Франциска на Кубе. Как отметили иерархи, экуменизм мученичества закреплен в совместной декларации двух предстоятелей. По завершении выступлений был показан фильм "Апостол Петр", автором которого выступил митрополит Иларион. "Фильм, посвященный апостолу Петру, снимался в Риме, а также других городах, которые связаны с жизнью первого верховного апостола. Как известно, апостол Петр почитается в Римско-католической церкви как князь апостолов, а мы в православной церкви почитаем его как одного из двух первоверховных апостолов, наряду с апостолом Павлом, которому будет посвящен следующий фильм", - рассказал Иларион, автор многочисленных трудов и книг, а также композитор и музыкант.

Завершил программу торжественных мероприятий совместный концерт Московского синодального хора и хора Сикстинской капеллы в папской базилике Святого Иоанна в Латеране.

Теги
ВатиканРоссия
Реклама на ТАСС
Нарышкин напомнил, что Польша заключила пакт о ненападении с Германией еще в 1934 году
Директор Службы внешней разведки отметил, что Варшава "стала молчаливым пособником агрессора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС