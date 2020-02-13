Представители Ватикана и РПЦ обсудили совместные проекты в области культуры

РИМ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представители Римско-католической и Русской православной церквей обсудили проекты в области культуры и сотрудничества в социальной сфере. Как сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), в среду в Ватикане состоялось заседание совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству и сотрудничеству в социальной сфере.

При этом он указал, что "отношения между Римско-католической церковью и РПЦ развиваются динамично". "Новый импульс им придала состоявшаяся ровно четыре года назад встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - отметил митрополит, принявший участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине исторической встречи на Кубе.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, самым значимым проектом станет выставка русского художника Леонида Браиловского (1887-1937), чьи работы находятся в коллекции Ватиканских музеев и будут привезены в Москву в следующем году. "Это очень интересный художник, декоратор. В 20-х годах XX века он эмигрировал, жил и работал в Риме. Эта выставка пройдет под патронажем двух церквей", - рассказал Авдеев. Как указал посол, "государство будет оказывать содействие программе культурных церковных обменов".

В папском университете Фомы Аквинского прошла конференция "Святые - знаки и семена единства", в которой приняли участие митрополит Иларион, а также председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Мероприятие было посвящено четвертой годовщине исторической встречи патриарха Кирилла и Папы Франциска на Кубе. Как отметили иерархи, экуменизм мученичества закреплен в совместной декларации двух предстоятелей. По завершении выступлений был показан фильм "Апостол Петр", автором которого выступил митрополит Иларион. "Фильм, посвященный апостолу Петру, снимался в Риме, а также других городах, которые связаны с жизнью первого верховного апостола. Как известно, апостол Петр почитается в Римско-католической церкви как князь апостолов, а мы в православной церкви почитаем его как одного из двух первоверховных апостолов, наряду с апостолом Павлом, которому будет посвящен следующий фильм", - рассказал Иларион, автор многочисленных трудов и книг, а также композитор и музыкант.

Завершил программу торжественных мероприятий совместный концерт Московского синодального хора и хора Сикстинской капеллы в папской базилике Святого Иоанна в Латеране.