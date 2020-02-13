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Китайская вирусная пневмония

СМИ: армия Китая дополнительно направила 2,6 тыс. медиков в Ухань

Всего за время распространения вируса в Ухань отправились 4 тыс. докторов и медсестер

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) дополнительно направила 2,6 тыс. военных медиков для борьбы с новым коронавирусом в город Ухань, где зафиксирована самая мощная в КНР вспышка пневмонии. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

По его данным, первые 1,4 тыс. человек уже прибыли на место и приступают к работе. Всего за время распространения вируса НОАК послала в Ухань 4 тыс. докторов и медсестер.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Ухане превысило 32,9 тыс. человек, погибли более 1 тыс., выздоровели 1078 горожан.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Как отмечает Центральное телевидение КНР, подтверждены 44,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 4,8 тыс. человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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