Во всех школах Нижнего Новгорода ввели карантин по гриппу и ОРВИ

ТАСС, 13 февраля. Все школы Нижнего Новгорода закрылись в четверг на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

"Департамент образования принял решение закрыть все школы города на карантин по гриппу и ОРВИ с 13 по 19 февраля", - отметила собеседница агентства. Во время карантина образовательный процесс будет идти дистанционно.

По данным управления Роспотребнадзора, в начале февраля в регионе эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 47%.

Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет, сохраняется высокий темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ в возрастной группе 7-14 лет. По данным результатов лабораторных исследований заболевших, преимущественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1) 09, отметили в пресс-службе управления.