{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор разработал рекомендации для детсадов и школ по профилактике коронавируса

В ведомстве также напомнили, что в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения разработал рекомендации по профилактике гриппа и коронафирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. 

"В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении на сайте.

В ведомстве также напомнили, что "в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
"Болезни отчаяния". Трамп говорит об успехах в решении опиоидного кризиса, но все сложнее
В 2018 году число смертей уменьшилось на 4%. Однако показатели остаются одними из самых высоких за всю историю страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС