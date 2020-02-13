Роспотребнадзор разработал рекомендации для детсадов и школ по профилактике коронавируса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения разработал рекомендации по профилактике гриппа и коронафирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении на сайте.

В ведомстве также напомнили, что "в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.