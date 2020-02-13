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Госдума расширяет полномочия Ространснадзора по проверкам международных автобусов

Согласно документу, проверки могут проводиться на автостанциях, остановках и в иных местах в границах населенных пунктов в случае обнаружения факта незаконной посадки или высадки пассажиров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве Ространснадзора на проведение проверок на автостанциях, автовокзалах, а также в других местах в границах населенных пунктов в случаях, если стало известно о незаконных посадках пассажиров в автобусы, выполняющие международные рейсы.

Согласно пояснительным материалам, в настоящее время контроль осуществляется только на стационарных и передвижных контрольных пунктах, что не позволяет в полном объеме следить за соблюдением "как международного, так и внутрироссийского законодательства, в том числе в части соблюдения требований отправки автобусов с установленных мест".

"Перевозчики, осуществляя посадку и (или) высадку пассажиров с нарушениями законодательства вне указанных мест, не могут быть проверены сотрудниками Ространснадзора", - констатируют разработчики. В то же время в ведомство поступают обращения о фактах несанкционированной посадки и высадки пассажиров на международных автобусных рейсах вне автовокзалов и автостанций. Например, у железнодорожных вокзалов крупных городов.

В связи с этим в законе о госконтроле за международными автомобильными перевозками предлагается прописать, что проверки могут проводиться на автостанциях, остановках и в иных местах в границах населенных пунктов в случае обнаружения факта незаконной посадки или высадки пассажиров.

Как подчеркнул ранее глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, посадка в автобусы должна осуществляться только на автовокзалах, где пассажиры проходят проверку и досмотр.

Теги
РоссияМосквичев, Евгений Сергеевич
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