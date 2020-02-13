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Прокуратура проверит информацию об отказе в выплатах астраханке из-за неудачных родов

Жительнице города отказали в выплатах из-за того, что ранее два ее ребенка умерли сразу после родов

АСТРАХАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по публикациям СМИ о том, что женщине из Астрахани отказали в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Первым об этой истории сообщил на странице в Facebook руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Олег Шеин. Он написал, что женщина дважды неудачно рожала - оба младенца не прожили и десяти минут. Третий раз все прошло хорошо, но в выплатах на ребенка отказали, объяснив это тем, что ребенок не первенец. История вызвала широкий резонанс в соцсетях, позже информацию об этом опубликовали региональные и федеральные издания.

"По публикациям СМИ о том, что женщине из Астрахани было отказано в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов, организована проверка", - сказали в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияШеин, Олег ВасильевичАстраханская область
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