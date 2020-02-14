Чешскому композитору Вадиму Петрову вручили Орден Дружбы в посольстве РФ в Праге

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ордена Дружбы чешскому композитору и пианисту Вадиму Петрову состоялась в четверг вечером в пражском дворце посольства РФ в Чехии. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Автору свыше тысячи произведений, многие из которых основаны на русской музыкальной традиции, высокая российская государственная награда была присуждена за активную творческую деятельность, включающую пропаганду культурного наследия России. Указ президента РФ был издан в октябре 2019 года. Вадим Петров получил приглашение в Кремль, где 14 ноября ему должны были вручить орден Дружбы, но из-за болезни он не смог прибыть в Москву.

В посольстве РФ на церемонии вручения награды присутствовали 60 приглашенных. Поздравить нового кавалера ордена Дружбы пришли родные и друзья, деятели чешской культуры и искусства, представители общественности и политических кругов республики. Под дворцовыми сводами прозвучали произведения композитора.

"На мое творчество очень сильное влияние оказала культура России. Своими чувствами и произведениями я принадлежу к двум славянским народам - русскому и чешскому", - подчеркнул в ответном слове Вадим Петров.

Композитор является прямым потомком старинного русского рода князей Репниных-Репнинских. Его дед и отец покинули Россию после октября 1917 года. Они поселились в Праге, где он родился 24 мая 1932 года.

Любовь к музыке, как говорит Вадим Петров, ему привили в семье. В шесть лет он стал играть на скрипке и немного позже на фортепиано. Получил высшее образование в Пражской академии музыкального искусства. Новый кавалер ордена Дружбы является автором 1,4 тыс. произведений: симфонической, инструментальной музыки, хоровой музыки, музыки к фильмам и мультипликационным сериалам.