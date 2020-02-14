Эксперт: интересы предприятий в Арктике нужно учесть при подготовке кадров

ЯКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Интересы и потребности предприятий, работающих в Арктике, должны учитываться при подготовке кадров, что позволит в дальнейшем обеспечить развитие региона, заявил в пятницу ТАСС кандидат юридических наук, заведующий кафедрой "Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона" юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Анатолий Слепцов.

"Подготовка кадров должна вестись непосредственно [с учетом] потребности предприятий, компаний, которые работают в регионе. Для этого нужно, прежде всего, обеспечить постоянное взаимодействие представителей этих предприятий и компаний, учебных заведений", - сказал Слепцов.

В декабре 2019 года занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании Агентства по развитию человеческого капитала в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) и расширении его функций. АРЧК будет привлекать кадры в арктические проекты, а также прогнозировать потребность в них. Как сообщало ранее Минвостокразвития, агентство вместе с регионами также будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов для Арктики, в том числе по пересмотру квот на обучение.

Слепцов рассказал, что на данный момент внесены определенные коррективы на уровне университета. Так, открыта магистерская программа "Арктическое право. Право охраны окружающей среды" по заявке правительства Якутии, где выделено 10 целевых мест и готовят не только юристов, но и специалистов в области управления и права. "[АРЧК] нам очень нужно, потому что нужен координатор, который мог бы обеспечить устойчивые связи. Мы пока работаем на уровне соглашений между предприятиями и университетом. Мне кажется, что необходимо сделать так, чтобы это не только стало системой развития университета и предприятий, но и чтобы закладывались финансовые средства на обучение, подготовку кадров", - добавил Слепцов.

По его словам, предприятия сами обращаются в университет с просьбой подготовить от одного до трех специалистов, в то время как для работы магистратуры требуется не менее 15 человек. "Агентство могло бы делать заявку на основании [количества] необходимых специалистов, мы могли бы переориентироваться на развитие региона и предприятий, которые в основном находятся в Арктике", - сказал Слепцов.

"Сегодня мы выходим на мировой рынок, наши товары и услуги должны соответствовать мировым стандартам. Это могут обеспечить только специалисты, которые знают международное право, европейское право, национальное законодательство России", - заключил Слепцов.