Инвалиды III группы получат дополнительное право на бесплатную парковку

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила пользования местами бесплатной парковки инвалидами III группы, имеющими ограничение способности самостоятельного передвижения. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства РФ.

Согласно документу, нормы, предусматривающие выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени. Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид" и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Изменения вносятся в часть 9 статьи 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы или транспортном средстве, его перевозящем, будут размещены в федеральном реестре инвалидов. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.