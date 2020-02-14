В центре Севастополя обнаружены останки солдат, погибших в годы войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Рабочие во время ремонта в центре Севастополя обнаружили останки троих солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС руководитель Севастопольского объединения поисковых отрядов "Долг" Марина Гавриленко.

"В этом месте ведутся строительные работы, и когда экскаваторщик готовил яму, увидел останки людей. Он уже несколько раз работал с нами, сразу позвонил - мы собрали ребят, и вчера они уже подняли трех бойцов", - сказала она. Ремонт одной из центральных улиц Севастополя - Большой Морской начался в 2019 году по соглашению о сотрудничестве между властями Москвы и Севастополя на 2019-2021 гг., а также на площадях Лазарева и Ушакова, которые она соединяет.

Гавриленко уточнила, что советские солдаты были захоронены, возможно, боевыми товарищами. Их останки лежат рядом, сверху накрыты тканью костюма химзащиты. Там же обнаружены пуговицы и патронташ со сгнившими патронами. При этом данных о том, что в этом месте были капитальные укрепления, нет - возможно, бойцы погибли во время уличных боев, и их похоронили в окопе или воронке от взрыва. Накануне поисковики продолжили работы, и собеседница не исключила, что будут найдены еще останки.

По данным, озвученным 13 февраля на заседании региональной дирекции Года памяти и славы, перезахоронение останков защитников и освободителей Севастополя, в том числе найденных на площади Ушакова, планируется провести 4 мая на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года. Город был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.