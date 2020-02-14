Песков: указом о сохранении памяти Лужкова отдается должное его вкладу в развитие Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Указом президента России Владимира Путина об увековечении памяти Юрия Лужкова отдается должное тому вкладу, который экс-мэр Москвы внес в развитие российской столицы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

От МКАД до "Москва-Сити". Чем запомнился Юрий Лужков на посту мэра Москвы

"В данном случае речь идет о том, что отдается должное тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны - Москвы. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным. Мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове, и президент об этом говорил", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, означает ли этот указ то, что восстановлено доверие, в связи с утратой которого в 2010 году бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста столичного градоначальника, Песков сказал: "Безусловно, доверие восстановлено".

Ранее Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова. Согласно тексту документа, президент РФ рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.