Поселок Сириус с Олимпийским парком намерены вывести из состава Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Поселок Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты, намерены вывести из состава Сочи и преобразовать в отдельный муниципалитет. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 26 февраля, сообщается в пятницу на сайте сочинского горсобрания.

В начале февраля в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек.

"На основании обращения граждан мы провели сессию и назначили публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования город-курорт Сочи в муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края. Публичные слушания назначены на 26 февраля", - приводятся в сообщении слова председателя горсобрания Виктора Филонова.

Социальная инфраструктура на территории созданного поселка Сириус была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Олимпийский парк, где сосредоточены такие объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.