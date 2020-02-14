Суд обязал Кержакова выплатить 5 млн рублей по долгам за алименты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга в четыре раза увеличил сумму неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску к футболисту Александру Кержакову. Заявительницей выступила его бывшая супруга Мария. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд изменил решение мирового судьи судебного участка №171 в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову. Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Истец просила 6,4 млн рублей 60 копеек, районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Кержаков обратился в Выборгский районный суд Петербурга с иском к своей экс-супруге Марии об освобождении от задолженности по алиментам. Решение по иску пока не приняли. Мария подала к бывшему мужу сразу два иска. В одном она просит о понуждении к исполнению обязательств по соглашению об уплате алиментов, а во втором - временно ограничить его в праве на управление автомобилем.

В апреле прошлого года суд в Петербурге вынес решение по еще одному делу с участием Кержакова. В рамках бракоразводного процесса с Миланой Кержаковой (Тюльпановой) было принято решение, что их малолетний ребенок останется с матерью. До этого Кержаков через своего юридического представителя предложил Милане мировое соглашение. До начала судебного разбирательства ребенок жил с отцом.

Александр Кержаков выступал за петербургский "Зенит" и национальную сборную. В марте 2018 года был назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу.