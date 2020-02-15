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В России за 10 лет снизилась заболеваемость наркоманией

При этом, ежегодно в стране от потребления наркотиков умирают более 4 тыс. человек
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости наркоманией сократился в России за последние 10 лет. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ разработан МВД России и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция снижения общей заболеваемости наркоманией. Общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 25% и в 2018 году составило 505,6 тыс. человек или 344,5 на 100 тыс. населения", - говорится в проекте стратегии.

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек.

"Кроме того, по сравнению с 2015 годом число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось на 31,8% (2018 году их число составило почти 230 тыс. человек)", - говорится в документе. Средний российский показатель количества отравлений наркотическими средствами в 2018 году составляет 11,2 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение показателя отравлений наркотиками среди подростков.

Жертвы наркотиков

Более 4 тыс. человек в России ежегодно умирают от употребления наркотиков, говорится в проекте стратегии.

"Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще значительно, и превышает 4,4 тыс. человек в год", - говорится в документе.

Социологические исследования показывают, что число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек или 1,3%. По данным опросов, с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% опрошенных граждан. Каждый четвертый респондент имеет в кругу общения лиц с опытом потребления наркотиков.

Рост числа зависимых от новых веществ

По данным МВД, двукратный рост зависимых от новых психоактивных веществ зарегистрирован в России с 2010 года.

"С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией и более чем в три раза - с зависимостью от психостимуляторов", - говорится в проекте стратегии.

Если в 2010 году зависимых от новых психоактивных веществ было 26,4 тыс. человек, то в 2018 году - 64,4 тыс. В 2010 году зависимостью от психостимуляторов страдали 7,8 тыс. человек, в 2018 году их стало 24,8 тыс.

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